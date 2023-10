Akcja Znicz 2023 w Sępólnie. Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach na Wszystkich Świętych, bezpłatny autobus

Od poniedziałku, 30 października do piątku, 3 listopada, w okolicach cmentarza parafialnego przy ulicy Chojnickiej i komunalnego przy ulicy Niechorskiej, w związku z Dniem Wszystkich Świętych, będzie zmieniona organizacja ruchu. Zorganizowany będzie ruch jednokierunkowy i zostaną tradycyjnie wyznaczone miejsca parkingowe. Ze względu na coraz większą liczbę pojazdów oraz osób przyjeżdżających do Sępólna Krajeńskiego urząd apeluje do mieszkańców, aby w odwiedziny zmarłych, pochowanych na sępoleńskich cmentarzach wybrali się pieszo.