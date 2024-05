Eggersmann z Sępólna Krajeńskiego otworzył kolejną halę produkcyjną. "To dobra marka dla naszego miasta" Sandra Szymańska

Eggersmann z wielką pompą otworzył nową halę produkcyjną. Facebook/Waldemar Stupałkowski

Firma Eggersmann z Sępólna Krajeńskiego oficjalnie oddała do użytku nową halę montażową, z której wyjeżdżają gotowe maszyny do segregacji odpadów i zagospodarowania biomasy. - To przedsiębiorstwo jest dobrą marką dla Sępólna – podkreśla burmistrz Waldemar Stupałkowski.