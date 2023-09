Marsz Kapeluszowy Seniorów 2023 w Kamieniu Krajeńskim. Barwny korowód, pomysłowe kapelusze i kolorowe stroje - oto zdjęcia!

Z kolei dla pani Marii Swakowskiej z Kamienia, również członkini wokalnego zespołu Srebrne Nuty, nie był to pierwszy raz. Co roku stara się uczestniczyć w spotkaniu pod znakiem kapeluszów.

- Razem nawet w grupie przyozdabialiśmy nasze kapelusze. My swoje, panowie swoje. Uważam, że ta impreza to bardzo fajna akcja. Taka, byśmy my, seniorzy, mogli się spotkać w swoim gronie. To nas motywuje do wyjścia z domu, przygotowania się. Możemy się razem pośmiać, pośpiewać. Zawsze mi się ta impreza podoba – podkreśla aktywna seniorka.