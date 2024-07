Pomysł na weekend godzinę drogi od Sępólna Krajeńskiego – Koczała Camp nad jeziorem Dymno na Kaszubach [zdjęcia] Sandra Szymańska

Kaszuby to dość rozległy region. Podczas urlopu, jednocześnie chcąc zmienić otoczenie, być niedaleko domu, ale odrobinę bliżej morza, można wybrać się na weekend do Koczały. To godzina drogi od Sępólna Krajeńskiego. Nad jeziorem Dymno na terenie ośrodka rekreacyjnego Koczała Camp czeka na turystów plaża, pole namiotowe, strefa relaksu ze strefą piknikową. Podpowiadamy za co trzeba płacić, a co jest darmowe. Zobacz, co można tam robić i jak tam wygląda w sezonie 2024.