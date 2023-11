Sępólnianie ruszyli do lasów na grzyby - zdjęcia. Wrócili z pełnymi koszami i wiadrami

W połowie października grzybiarze narzekali, że to najgorszy sezon, jaki pamiętają. Mimo że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z najbardziej obfitych w grzyby regionów Polski to największym problemem są niestety skąpe opady deszczu. W tym roku sezon bardziej obfitował w grzyby na początku deszczowego sierpnia, niż w połowie października. Jednak na początku listopada ponownie ruszyły w lesie grzyby. W lasach na Krajnie i Borach Tucholskich prawdziwy wysyp!

Takie grzyby rosną w lasach w listopadzie

Grzyby w Kujawsko-Pomorskiem

Z pokolenia na pokolenie przekazywana jest wiedza, że na grzyby najlepiej iść po kilku ciepłych dniach, a także deszczach. Złota zasada grzybiarzy głosi, by na grzyby wybierać się o świcie lub z samego rana. Co na początku listopada znaleźli grzybiarze z regionu? Spostrzeżeniami dzielą się na różnych forach zapaleni grzybiarze i pokazują swoje zbiory.

- W miejscach, w których zwykle zbierało się najwięcej, teraz jest pusto lub prawie pusto. Praktycznie nie zdarzają się skupiska kilku czy kilkunastu sztuk. Dzisiejszy rekord to cztery podgrzybki blisko siebie, młode i bardzo młode czarne łebki i trzy kanie. To las sosnowy z grubym mchem i trawami. Mech jest wilgotny i zapowiadają się dobre warunki na dalsze zbiory, bo w prognozach widać deszcz i brak przymrozków - mówi.

Pan Tomek, który zbiera grzyby w powiecie włocławskim uważa, że tegoroczny sezon jest nieprzewidywalny. I do tego dziwny. Trzy dni temu poszedł do swojej sprawdzonej miejscówki.

Gdzie szukać grzybów?

Znalezienie idealnego miejsca na grzybobranie to podstawa, żeby nie wrócić z lasu z pustymi rękami. Osoby, które regularnie zbierają grzyby, znają sprawdzone miejsca, do których co roku wracają. Gorzej mają początkujący grzybiarze, którzy dopiero zaczynają swoją leśną przygodę. Zawsze warto pamiętać, że grzybów najlepiej szukać w zacienionych i wilgotnych miejscach .

Zasady bezpieczeństwa grzybobrania

Udając się do lasu na grzyby, nie wolno zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Ważne, by zbierać gatunki tylko znane i wyrośnięte (małe mogą zmylić). Nie zbierajmy i nie niszczmy grzybów trujących.

Zbiory należy chować do kosza, najlepiej wiklinowego, absolutnie nie do reklamówki! W foliowej torebce grzyby zaczynają parować, co sprzyja ich psuciu. Koniecznie zabierzmy nożyk do oczyszczania grzybów – zbierając grzyby delikatnie je wykręcamy z podłoża, a pozostałości ściółki czyścimy za pomocą noża. Przyda się również odpowiedni ubiór: bluza lub kurtka, spodnie z długimi nogawkami, peleryna przeciwdeszczowa, kalosze lub buty z wyższą cholewką, czapka lub kapelusz (zabezpieczy nas przed wilgocią oraz ukąszeniem owadów i żmij), a także środki odstraszające kleszcze i komary.