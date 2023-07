Tak się teraz nosi szorty. Modne fasony na lato 2023 - zdjęcia. Takie stylizacje wybrały popularne gwiazdy

W letnich miesiącach warto postawić nie tylko na spódniczki, ale też szorty. Ten element garderoby sprawdzi się zwłaszcza u tych pań, które stawiają na wygodę, a za mini nie przepadają. Krótkie spodenki to must-have w kobiecych szafach. Pasują do każdego typu sylwetki, a ich fasony i kolory to obecnie szeroka gama.

Jakie szorty są na topie?

Okres wakacyjny to idealna okazja na odważniejsze stylizacje, które jednocześnie eksponują największe atuty sylwetki. Szorty to idealne rozwiązanie na upały, a przede wszystkim doskonała propozycja dla posiadaczek długich, szczupłych nóg. Krótkie spodenki to przecież już nie tylko element outfitu na plażę, jezioro czy do ogrodu. Kolarki, bermudy, z wysokim stanem, klasyczny jeans lub dres, spodenki materiałowe - na rynku dostępny jest szeroki wachlarz propozycji, które sprawdzą się również w stylizacjach miejskich i podczas eleganckich wyjść. Jeśli do eleganckich krótkich spodenek dodamy marynarkę i buty na wysokim obcasie - w takiej modnej stylizacji można podbijać salony!