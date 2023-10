Wybory Parlamentarne 2023 w powiecie sępoleńskim. Tu podamy wyniki

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - kto startuje?

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów, jest Częstochowa, zaś największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów.

Są to:

Sześć komitetów zarejestrowało listy w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, co oznacza że - zgodnie z Kodeksem wyborczym - mogą wystawić kandydatów w całej Polsce.

Jednostronicowe karty do głosowania we wszystkich okręgach

W tegorocznych wyborach do Sejmu w całym kraju będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania - na karcie będą umieszczone zarejestrowane w danym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów. Również nazwiska kandydatów do Senatu znajdą się na karcie w formie pojedynczej kartki. Trzecią kartą, którą będzie można otrzymać 15 października w lokalu wyborczym będzie karta referendalna.