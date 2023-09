Beata Szydło i Paweł Szrot PiS-busem w Więcborku: - My jesteśmy wiarygodni. Zobacz zdjęcia ze spotkania wyborczego

Nie mogła też nie wspomnieć o emeryturach i podwyższeniu wieku emerytalnego. Szydło uważa, że poprzedni rząd okłamał swoich wyborców.

-My jesteśmy wiarygodni. PO i PSL wydłużyli wiek emerytalny do 67 lat, nie konsultując tego z nikim, kłamiąc w kampanii wyborczej. Powiedzieli, że go nie podwyższą, a podwyższyli. Dziś mówią to samo i także to, że wszystkie programy społeczne będą zachowane, Czy można wierzyć ludziom, którzy już raz skłamali? - pytała retorycznie.