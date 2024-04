Wyniki wyborów 2024 do Rady Miejskiej w Sępólnie

Ciekawie wygląda rozkład mandatów do sępoleńskiego gremium. Aż 10 mandatów (tak jak do tej pory) należy do ugrupowania Stupałkowskiego, czyli Przymierza Społecznego dla Krajny. Trzy mandaty uzyskały Nasz Powiat, Nasze Gminy, a dwa Radni-Mieszkańcom. Z obecnych rajców do rady nie weszli reprezentanci Przymierza: Leszek Kąkol, Barbara Szlezer, Lucyna Pająk, Ryszard Skulski oraz Radni-Mieszkańcom: Zdzisław Grzeca i Zdzisław Szwarc.