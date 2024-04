Frekwencja w gminie Kamień Krajeński wyniosła 55,6 proc. i była najwyższa w powiecie sępoleńskim. Uprawnionych do głosowania było 5155 osób.

Skład Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim - wyniki

Natalia Marciniak do rady miejskiej z okręgu nr 1 (os. Sienkiewicza) zdobyła również więcej głosów niż jej kontrkandydat Dawid Drogoś z Przymierza (115 do 52). W tym wypadku odbędą się wybory uzupełniające. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Natalii Marciniak-Głos Mieszkańców Gminy Kamień Krajeński do rady wejdzie 6 osób, 6 mandatów zyskało Przymierze Społeczne dla Krajny, a dwa Trzecia Droga-PSL. Z gremium poprzedniej kadencji wypadli Marek Betin, Eugeniusz Stryszyk, Eugeniusz Rekowski, Piotr Łukarski i Sabina Lubińska.