Przymierze Społeczne dla Krajny ma kandydatów do Rady Miejskiej w Kamieniu i powiatu

O szóstą kadencję zamierza walczyć burmistrz Wojciech Głomski.

Z kolei kandydaci do Rady Powiatu Sępoleńskiego, prócz Franciszka Frohlke, który jako jedyny w radzie powiatu reprezentuje „Przymierze”, to same nowe osoby. Komitet ma kandydatów do wszystkich okręgów wyborczych. Uwagę przykuwa postać Aleksandra Atamańskiego, który w poprzedniej kadencji startował na burmistrza Kamienia, reprezentując Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem ubiega się o mandat radnego powiatowego z ramienia Przymierza Społecznego dla Krajny.