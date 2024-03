Kandydatka na burmistrza Kamienia Krajeńskiego Natalia Marciniak przedstawiła swoją drużynę do rady miejskiej

Radna i przewodnicząca Zarządu Samorządu Mieszkańców Kamienia Krajeńskiego Natalia Marciniak oficjalnie zaprezentowała 12 kandydatów w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Kamieniu. Dwóch z nich – Sebastian Skaja i Marek Betin – to radni obecnej kadencji. Komitet nie wystawi kandydatów do trzech okręgów: 6 (Dąbrowo, Witkowo), 11 (Duża Cerkwica, Radzim) i 13 (Dąbrówka - ul. Leśna i Spacerowa). Marciniak zaznacza, że starannie dobierała swoich reprezentantów.

- Mam mocny zespół. Długo ich szukałam. Nie chciałam ludzi " przypadku", tylko takich, którym na czymś zależy i którzy wniosą jakość do rady miejskiej - mówi Natalia Marciniak.

Sama ubiegająca się o fotel burmistrza będzie równocześnie starała się o mandat radnej w okręgu nr 1, czyli Osiedla Sienkiewicza - tego, gdzie dorastała. Podkreśla bowiem, że jeśli nie zostanie włodarzem gminy, chce dalej realizować się społecznie jako radna.