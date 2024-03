Komitet wyborczy Forum CSE zaprezentował kandydatury do Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Sępólnie [lista, zdjęcia]

Kilka słów powiedział również Krzysztof Szulc, kandydat Forum CSE na burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

- Jesteśmy grupą ludzi, która wie doskonale, że sukces wykuwa się z bardzo ciężkiej pracy. Wie, co to jest codzienny patriotyzm. Jesteśmy grupą ludzi, która nie nazywa pieniędzy środkami, która zaraża optymizmem. Przy nas niemożliwe staje się możliwe. Jesteśmy teamem rolników, pracodawców, pracobiorców. Proszę wyborców o konstruktywną krytykę, codzienne analizowanie i weryfikowanie naszych postaw i zachowań. Panie prezesie, melduję drużyny gotowe do pracy! - podkreślił Krzysztof Szulc.