„Dla Niepodległej”. Święto Niepodległości 2023 w Sępólnie w klimacie retro. Zobacz zdjęcia z potańcówki gwiazd lat 20. i 30. XX wieku

„Dla Niepodległej” to widowisko, które przygotowało Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z okazji 105. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W inscenizację historyczno-patriotyczną włączyła się grupa rekonstrukcyjna, animatorzy kultury i mieszkańcy. Było to zarazem wydarzenia patriotyczne, jak i kulturalne w klimacie retro. Scenografia, stroje, postaci były swoistym wehikułem czasu, który przeniósł uczestników 100 lat wstecz, do kawiarni z lat dwudziestolecia międzywojennego.