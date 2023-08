Kasety magnetofonowe wracają do łask. Na takich kolekcjach możesz zarobić

Kasety magnetofonowe to ważny element historii muzyki. Największą popularność zyskały w latach 80. i 90. Kolekcjonerzy i miłośnicy muzyki, którzy doceniają ich wartość sentymentalną i kulturową, do dzisiaj je kultywują. Ich kolekcje kaset od dekad zajmują półki w pokojach. Są też tacy, zwłaszcza pokolenie młodych, którzy odkrywają je na nowo lub dopiero poznają.

Historia i popularność kaset magnetofonowych

Pierwsze kasetowe taśmy magnetyczne pojawiły się w latach 60. jako alternatywa dla dużych i nieporęcznych taśm szpulowych. Jednak dopiero w latach 70. i 80. kasety zyskały na popularności, stając się powszechnym nośnikiem muzyki. Były one tanie, przenośne i dawały możliwość nagrywania własnych playlist. W czasach PRL-u towarzyszyły tym osobom, które spędzały czas, słuchając ulubionych utworów na przenośnych magnetofonach, w tym walkmanach. Na magnetofonach nie dość, że można było nagrywać dźwięk, to jeszcze przewijać kasety do przodu lub do tyłu odpowiednimi przyciskami. Nierzadko zdarzało się taśmy z kaset „wcinały się” w odtwarzający sprzęt i trzeba było z powrotem nawlec jest ołówkiem lub małym palcem. To był właśnie urok kaset!

Warto poszperać w kartonach upchniętych w piwnicach i na strychach, poszukując zakurzonych starych kaset magnetofonowych. Prywatne zbiory mogą zawierać ciekawe kolekcje. Archiwum prywatne/Sandra Szymańska

Lata 80. i 90. to czas powstawania wielu klasyków muzyki, które zostały wydane także na kasetach magnetofonowych. W tym czasie popularne były albumy takich wykonawców jak Michael Jackson, Madonna, Prince czy U2. W latach 90. dominowała muzyka grunge (Nirvana, Pearl Jam), muzyka pop (Backstreet Boys, Spice Girls) oraz rock alternatywny (Radiohead, Smashing Pumpkins). W Polsce kwitła za to muzyka disco polo. Wartościowymi i poszukiwanymi kasetami są te zawierające takie właśnie albumy.