Otwarcie Izdebki Babuni w Wielowiczu. Dla jednych wspomnienia, dla innych lekcja historii. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda!

Wielowicz to malownicza wieś w gminie Sośno w powiecie sępoleńskim. Od wielu lat jej mieszkańcy kultywują tradycje wiejskie poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć historycznych. Utworzono tu m.in. Park Szkolny, Wiejski Park Rekreacyjny, posadzono "Dąb Niepodległości" oraz urządzono mini-skansen ze studnią-żurawiem i wozem drabiniastym. Niedawno wbudowano pięć tablic, na których zamieszczono informacje o historii wsi z ciekawymi zdjęciami.

- Historia naszej wsi jest długa i bogata. Ona zobowiązuje nas do kultywowania tradycji. Już w latach 90. XX wieku zorganizowano w ówczesnej miejscowej szkole wystawę „Wczoraj i dziś”, w której były wystawione głównie sprzęty gospodarstwa domowego. Minęło 30 lat i pewnie one wszystkie służyłyby dziś jako zabytki. Wiele z nich zasiliło muzeum pani Ewy Struwe. To pewnie ona wszczepiła nam historię i tradycję, pewnie nawet o tym nie wiemy, że to się stało tak podświadomie. Jest ono do dzisiaj i tam również są nasze eksponaty. To było pierwsze takie muzeum w naszym powiecie – mówi Piotr Dobrzański, sekretarz gminy Sośno i mieszkaniec Wielowicza.