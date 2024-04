- Dług spada, inwestujemy coraz więcej, a wartość majątku powiatu sępoleńskiego rośnie. Powiat idzie w dobrym kierunku. Dziękuję za jednomyślność w udzieleniu wotum zaufania i absolutorium. To także absolutorium dyrektorów i wszystkich pracowników, którzy pracują na ten wynik i na to, co dzieje się w powiecie – podkreślił w imieniu zarządu starosta Jarosław Tadych.