GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na obwodnice Sępólna i Kamienia Krajeńskiego. Obie zbuduje jedna firma

Trzy miesiące trwała procedura wyłaniania wykonawców, którzy zaprojektują i wybudują obwodnice Sępólna i Kamienia. 26 kwietnia inwestor poinformował o rozstrzygnięciu przetargu. Obie obwodnice to jedno zadanie, ale w specyfikacji przetargowej zostało podzielone na dwie części. Oferty na zaprojektowanie obwodnic i ich wykonanie złożyło sześć firm, które wyceniły swoje zaangażowanie na sumy od 43 do 89 mln zł – w przypadku Kamienia i od 115 do 207 milionów – w przypadku dłuższej sępoleńskiej trasy.