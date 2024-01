Otwarcie ofert na budowę obwodnic Sępólna i Kamienia Krajeńskiego. Zainteresowanych jest sześć firm

Sześć ofert dla budowy obwodnic

Firma, która wygra przetarg, będzie musiała najpierw zaprojektować, a potem wybudować nową drogę. GDDKiA w swoim budżecie zabezpieczyła na to zadanie ok. 240,5 mln zł. Obie obwodnice to jedno zadanie, ale w specyfikacji przetargowej zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza dotyczy obwodnicy Kamienia Krajeńskiego, na którą budżet GDDKiA opiewa na 69,2 mln zł, a część druga - obwodnicy Sępólna Krajeńskiego (budżet to 171, 2 mln zł. Zainteresowanych inwestycją jest sześciu oferentów.