Nagroda dla Sępólna Krajeńskiego za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych

Dwa i pół miliona złotych otrzyma gmina Sępólno Krajeńskie z funduszy rządowych. Jest to nagroda za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych. Do urn poszło tu 68,07 procent uprawnionych do głosowania. Był to też najlepszy wynik w powiecie sępoleńskim.