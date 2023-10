Wybory parlamentarne 2023. Oto wyniki z Sępólna, Więcborka, Kamienia i Sośna. Zobacz frekwencję i zdjęcia z lokali

15 października odbyły się wybory parlamentarne oraz ogólnokrajowe referendum. W powiecie sępoleńskim uprawnionych do głosowania było 29 428 osób. Łącznie oddano 19 061 ważnych głosów. Frekwencja ogółem wyniosła 66 procent. Największa była w gminie Sępólno - 68 proc, a najmniejsza w gminie Sośno - 63,5 proc. Do referendum ogólnokrajowego przystąpiło 38 procent uprawnionych do głosowania. W całym kraju frekwencja referendalna nie przekroczyła 50 procent, wynik ten nie jest zatem wiążący.

Ogółem w wyborach do Sejmu w powiecie sępoleńskim zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość (35,92 proc.), choć wyjątek stanowi gmina Sępólno Krajeńskie, gdzie większość wyborców poparła Koalicję Obywatelską. Co ciekawe najwięcej głosów otrzymała posłanka KO Iwona Kozłowska, pochodząca z Zabartowa (gm. Więcbork) - 3 929. Zaraz po niej uplasował się Łukasz Schreiber, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z 1555 głosami. Jego partyjny kolega Bartosz Kownacki dostał od mieszkańców powiatu 1267 głosów. Na Krzysztofa Brejzę z KO swój głos oddało 1112 mieszkańców powiatu.