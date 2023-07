Aleks z Chojnic skończył 2 latka. Cierpi na SMA typu 1. Trwa zbiórka na leczenie. Rodzice chłopca błagają o pomoc

Od momentu założenia zbiórki udało się zebrać przez skarbonkę Fundację Siepomaga ponad 90 proc. potrzebnej kwoty. Nadal jednak potrzeba jeszcze około 800 tys. zł.

– 8 lipca Aleks ma urodziny. Kończy dwa latka, z czego ostatnie pół rok to niemal same pobyty w szpitalach… Tak bardzo chcielibyśmy, by na urodziny dostał szansę, jaką jest terapia genowa… – dodają rodzice Aleksa. I błagają o dalsze wsparcie. - Meta jest na wyciągnięcie ręki, ale paraliżuje nas strach, że nie zdążymy. Jednak w mroku, w którym tkwimy od czasu diagnozy śmiertelnej choroby u naszego synka, rozbłysły dwa światła nadziei. Pierwszym z nich jest ogromna darowizna, która została przekazana na zbiórkę Alusia przez rodziców innego chłopca, któremu udało się już dostać leczenie. Drugim światłem jest wsparcie każdego z Was – każda darowizna i słowo wsparcia wlewa w nasze serce nadzieję.