Szefowa „Doktóra” w Sępólnie: - Płatne miejsca parkingowe są wymierzone w ludzi starszych i inwalidów

Problem w tym, że pacjenci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Doktór”, który funkcjonuje przy ul. Hallera w Sępólnie, czują się pokrzywdzeni. Zdaniem szefowej placówki, tylko jedno miejsce dla niepełnosprawnych przy Centrum Aktywności Społecznej to zdecydowanie za mało. Mówi wprost, że wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych w centrum miasta to duży problem.

- Wystąpiliśmy z wnioskiem do burmistrza o wydzielenie miejsc dla inwalidów, bo w dużej części do takich należą pacjenci zgłaszający się do NZOZ ,,Doktór”. Niestety, właściciele parkomatów wyjaśnili nam, że jedno miejsce dla inwalidy na ulicy Jeziornej wystarczy. Nawet, jeśli uda się tam zaparkować, to potem podejście pod górę dla starszej, schorowanej osoby jest problemem. Poza tym, pacjent zgłaszający się do lekarza nie jest w stanie określić, jak długo potrwa wizyta, na jaki czas ma wykupić bilet parkingowy – wyjaśnia Teresa Ruthendorf-Przewoska, kierowniczka przychodni. Jest to działanie ze strony władz gminy skierowane przeciwko ludziom starszym i inwalidom. Nie takich działań ze strony władz samorządowych oczekują mieszkańcy gminy – uważa lekarka.