Radny Tomas z Sępólna o postawie młodych lekarzy: - Mnie to bulwersuje

Na styczniowej sesji rady miejskiej poświęconej ochronie zdrowia w gminie Sępólno Krajeńskie radny Janusz Tomas poruszył powszechny, ogólnokrajowy problem braku personelu medycznego w placówkach medycznych. Podkreślił, że bulwersuje go, gdy słyszy o absolwentach studiów medycznych ,wyjeżdżających zaraz po studiach do pracy zagranicę

- Czy nie powinniście podnieść larum i nie zająć się tym na wyższych szczeblach? - zwrócił się do szefów szpitala i ośrodków zdrowia. - Każdy student kończący medycynę powinien odpracować koszt kształcenia na terenie Polski: w szpitalach, przychodniach, itd. Zbulwersował mnie kiedyś młody student, który powiedział, że za głodowe zarobki nie będzie pracował. Ma już podpisany kontakt w Niemczech. Pytam go – za czyje tyś się pieniądze kształcił? Chyba za pieniądze Polaków! A Niemcy się cieszą, bo przyjechał już wyuczony, wykwalifikowany lekarz czy pielęgniarka. Studia medyczne są jedne z najdroższych. Chcesz wyjechać, to oddaj pieniądze. Mogę wywołać tym falę krytyki, ale ja się jej nie boję – grzmiał Tomas.