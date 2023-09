Czym jest endometrioza? Zobacz, czy masz takie objawy. Tak wygląda diagnoza i leczenie tej choroby

Endometrioza – co to za choroba

To schorzenie kobiecego układu rozrodczego. W przebiegu endometriozy dochodzi do rozwoju tkanek typowych dla jamy macicy (endometrium) w innych miejscach wewnątrz ciała .Skupiska endometriozy rozsiane są po jamie otrzewnej, ale spotykamy je również w innych narządach. To choroba przewlekła, która najczęściej dotyczy kobiet w wieku pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, choć pierwsze objawy mogą pojawiać się także wcześniej.

