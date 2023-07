Daryl Strodes wystąpił w Sępólnie Krajeńskim. Było też The Beatles akustycznie - zobacz zdjęcia

Na miłośników gitarowej muzyki, którzy wybrali się w piątek, 21 lipca, na sępoleńskie molo, czekała solidna porcja blues rocka i nieśmiertelnych przebojów grupy The Beatles. Stałym bywalcom systematycznych spotkań z bluesem zaprezentował się Daryl Strodes , pochodzący z Los Angeles gitarzysta, który przez ostatnie dwie dekady występował na całym świecie i zgromadził szeroką, zróżnicowaną rzeszę fanów. Koncertował w USA, Europie i Azji Południowo-Wschodniej. Był nominowany do dwóch nagród Independent Music Awards, a jego nagrania notowano na licznych, wielogatunkowych listach przebojów.

The Beatles akustycznie

W wersji akustycznej przeboje Beatlesów zaprezentowali z kolei muzycy Paweł Błędowski – historyk, autor piosenek, dziennikarz radiowy i znawca twórczości „Czwórki z Liverpoolu” oraz Łukasz Jemioła - wokalista, songster, specjalizujący się w piosenkach retro oraz nurcie americana,. Ma na swoim koncie liczne realizacje telewizyjne dla TVP, TVNu, POLSATu, takie jak: Sopot Top Hits Festiwal, X-Factor czy Mrągowo Piknik Country Festiwal.

Duet przypomniał najpopularniejsze przeboje z wczesnego okresu grupy: m.in. „I Want to Hold Your Hand”, „Misery”, „Ticket to Ride”, „Let it Be” czy „Yesterday”. Utwory 60 lat od premiery nadal zachwycają, wciąż stanowią wzór popowego ideału i jak widać, nie starzeją się.