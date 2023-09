Tak wygląda na Zamku Domanice - zdjęcia. Właścicielem jest aktor Maciej Musiałowski

Zamek Domanice koło Wałbrzycha na Dolnym Śląsku w XVI wieku był szlacheckim dworem, a od końca XVII wieku stał się arystokratycznym pałacem. Rezydencja w Domanicach należała w tym czasie do znanych śląskich rodów Oppersdorffów, Seherr-Thossów i Tschirskich.

Pałac nazywano zamkiem, co stanowiło wyraźne nawiązanie do rycerskich tradycji, jego położenia i bajecznych widoków na okolicę oraz dawnej obronnej funkcji. Dawni właściciele tak usytuowali taras widokowy zamku, aby móc patrzeć na należąca do Korony Gór Polski, Ślężę. Najbardziej znanym mieszkańcem Domanic był książę Fryderyk Wilhelm von Brandenburg. W XIX wieku do zamku prowadziła już reprezentacyjna aleja kasztanowa, a przez wejściem utworzono dziedziniec.