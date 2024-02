W samorządach nie milkną echa po debacie w sprawie kopciuchów u marszałka

Debata zakończyła się deklaracją powołania zespołu ekspertów, który wypracować ma nową formułę uchwały. Nie ma jednak mowy, aby do tego czasu zakaz eksploatacji kotłów został zawieszony. Intencją marszałka jest, aby podobne dyskusje odbywały się w każdej gminie. Konferencja jeszcze bardziej zelektryzowała samorządowców.

- Jako samorządowcy zwróciliśmy się z pismem, by wejście tych przepisów w życie przesunąć. Nie mamy na dziś odpowiedzi. Trzeba dać mieszkańcom możliwość i czas zrealizowania tych przepisów. To, że jest teraz możliwość karania, to nie rozwiązuje sytuacji. Co da ukaranie 500 zlotowym mandatem, skoro mieszkaniec nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem? Oczywiście, że nikt nie chce żyć w zanieczyszczonym środowisku, natomiast sposób dojścia do efektów tej uchwały musi być przemyślany i przygotowany. Powinien być stosowny program opracowany typowo na wymianę pieców. Nawet przy dobrych instrumentach finansowych będziemy się jeszcze przez 2-4 lata borykali z dostosowaniem do stanu oczekiwanego - uważa Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.