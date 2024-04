Koncert Rock’n’Feller akustycznie w Sępólnie Krajeńskim - zdjęcia. Klimatyczne mocne brzmienia przy pełnej sali

- Koncert został przygotowany w formule znanej z kultowej serii MTV Unplugged. Zainspirowani bogatą listą koncertów „bez prądu” wybraliśmy nagrania, które przenoszą w czasie do epoki świetności tej – niegdyś muzycznej – telewizji – mówi Michał Pick, członek zespołu.

Ze sceny rozbrzmiały utwory z repertuaru takich grup jak Alice in Chains, Nirvana, Stone Temple Pilots, Iron Maiden, The Cranberries, Pearl Jam czy The Cure. Muzycy sięgnęli także po dobrze znane piosenki polskich artystów: Kasi Kowalskiej, Hey czy Natalii Przybysz.