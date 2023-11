Muzyczne Zaduszki w Sępólnie Krajeńskim - zdjęcia. Rock’n’Feller i goście w hołdzie nieżyjącym twórcom

W piątek, 24 listopada, sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie zapełniła się mieszkańcami powiatu sępoleńskiego, którzy poznali się już na talencie lokalnych artystów i dobrej jakościowo muzyce na żywo stosunkowo młodego zespołu Rock’n’Feller. Tworzą go wokaliści Darek Łucyszyn i Paulina Brewka oraz gitarzyści Michał Pick i Robert Skaza. Sercem zespołu, czyli perkusistą, jest Marcin Łucyszyn. Podczas ostatniego koncertu zabrakło klawiszowca Sławka Stencla, dołączyła za to do grupy z grą na basie Aneta Zach.