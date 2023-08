Tak było na koncercie Rock’n’Feller w Sępólnie Krajeńskim. Lokalni artyści na „Molo dobrej muzyki” - zdjęcia

W Sępólnie Krajeńskim w ramach cyklu koncertów „Molo dobrej muzyki” wystąpiła grupa Rock’n’Feller. Jej członkowie to dobrze znani mieszkańcy miasta i okolic: perkusista Marcin Łucyszyn, wokalista Darek Łucyszyn i basista Robert Skaza, czyli prawie cały skład dawnego heavy-metalowego zespołu Miecz Wikinga, gitarzysta Michał Pick, Sławomir Stencel (klawisze) oraz wokalistka Paulina Brewka.

Rampy do skoków i zjazdów, schody oraz gładka nawierzchnia do jazdy na rolkach, hulajnogach, rowerach i deskorolkach. Tak wygląda betonowy bowl, czyli nowo wybudowany skatepark w Sępólnie Krajeńskim.…

Zespół zaprezentował bogatą mieszankę popularnych przebojów polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Całość sprowadza się do rockowych brzmień, choć coverowy repertuar grupy jest bardzo eklektyczny, a aranżacje niektórych przebojów zaskakują podejściem do formy – z jednej strony Paulina Brewka wykonująca współczesne utwory (Ani Karwan, Purple Disco Machine), z drugiej – mocny wokal Darka Łucyszyna w repertuarze z lat 80. i 90. zespołu Dżem czy Emigrantów.

Koncert Entflorii w Sępólnie

Komu mało muzyki o ciężkim i ciekawym brzmieniu, to w niedzielę, 6 sierpnia, może się wybrać na koncert Entflorii. To muzyczne trio z Kamienia Krajeńskiego, wykonujące muzykę będącą połączeniem psychodelicznej elektroniki i nowoczesnego synthrocka. Grupa podczas koncertów zabiera słuchaczy do magicznego świata – pełnego światełek, mistycznych opowieści i mrocznych brzmień. Ich autorskie kawałki mają w sobie zarówno taneczne, jak i typowo rockowe elementy.

Koncert, niestety, z powodu niesprzyjających prognoz pogody, został przeniesiony z molo do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. Start – godzina 18.00.