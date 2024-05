Pierwszy dzień maja w PRL-u kojarzył się przede wszystkim z miejskimi pochodami. W taki sposób czczono Święto Pracy. Druga część dnia przeznaczona była na wypoczynek, głównie na świeżym powietrzu. Wówczas całe rodziny wyjeżdżały autobusami i pociągami za miasto, nad jezioro, rzekę, do lasu, na pikniki, biwaki przy ognisku i festyny. Te ostatnie organizowała władza komunistyczna. Były występy artystyczne, konkursy z nagrodami, turnieje sportowe, stragany odpustowe, a do jedzenia i picia wszystko to, co nie było dostępne na co dzień:czekolada, chałwa, szynka w konserwie, pomarańcze, wata cukrowa, kiełbaski z rusztu, lody Bambino czy woda z saturatora z dodatkiem soku i bąbelków.