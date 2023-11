Dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego będzie więcej autobusów do Bydgoszczy, ale z przesiadką w Nakle

Mieszkańcy powiatu sępoleńskiego już od dłuższego czasu narzekają na wykluczenie komunikacyjne. Problem połączeń autobusowych nie dotyczy już tylko kursów z jednej małej miejscowości do drugiej. Tu na palcach jednej ręki policzyć można, ile jest połączeń ze stolicą województwa kujawsko-pomorskiego, czyli z Bydgoszczą. Obecnie (i to po wielu negocjacjach) są dwa bezpośrednie kursy autobusowe do Bydgoszczy i dwa powrotne. Mało tego, miejscowość Zamarte na skraju województwa zostało całkowicie pominięte w reaktywacji linii autobusowej, która przed pandemią zaczynała się w Chojnicach. Dziś autobus rozpoczyna trasę w Kamieniu i do końca roku nie ma szans, aby to się zmieniło.