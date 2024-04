Radny Dolny czuje się hejtowany za przemoc wobec urzędniczki. Burmistrz Sępólna przypomina mu wyrok

- Były szerokie komentarze na mój temat. Burmistrz napisał o możliwości popełnienia przestępstwa. Uważam, że nim powinny się zająć służby. Uważam, że to pan burmistrz popełnił przestępstwo, zlecając pani urzędniczce przyjmowanie mojego oświadczenia majątkowego i rozliczanie. Mój hejt w ostatnich latach spowodował, że już po taką możliwość sięgnął burmistrz. Sam siebie przeszedł. Dlatego chciałbym szerokiej opinii publicznej powiedzieć, jaka jest prawda. Bo sprawa się skończyła. Uważam, że organy państwa powinny się zająć tą sprawą, co do mojej osoby – oznajmił chaotycznie radny.