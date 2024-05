Święto Narodowe Trzeciego Maja 2024 w Sępólnie Krajeńskim. "Pierwsza taka konstytucja w Europie i druga na świecie" - zdjęcia z obchodów

- Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej ustawą zasadniczą, regulującą funkcjonowanie państwa i prawa obywateli. Była to manifestacja aspiracji narodu polskiego do wolności, równości i sprawiedliwości. Stanowiła wyraz determinacji Polaków w dążeniu do niepodległości i stworzenia nowoczesnego państwa opartego na zasadach demokratycznych. Głównym autorem tekstu konstytucji była król Stanisław August Poniatowski. Istotny wkład mieli też Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj - przypomniał w swoim przemówieniu Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.