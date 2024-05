Kolejne dwie zbiorowe mogiły odnalezione w chojnickiej Dolinie Śmierci. W jednej z nich ukryte były zwłoki osób chorych umysłowo

- Najważniejszą rzeczą jest to, że dzisiaj są państwo częścią naprawdę historii. To, co dzisiaj państwo zobaczą, to, co my odkryliśmy 14 maja o godzinie 9:04 jest pierwszym tego rodzaju grobem odkrytym nie w Chojnicach, nie na terenie województwa, tylko w kraju, Europie i na świecie. Osoby umysłowo chore były mordowane w kilku miejscach kaźni na Pomorzu w 1939 roku. Prawie wszystkie te miejsca zostały zniszczone w II połowie 1944 roku, kiedy Niemcy groby ekshumowali, a zwłoki między innymi osób umysłowo chorych spalili. Na chwilę obecną jedynym znanym grobem, który się ostał, jest ten, który państwo dzisiaj zobaczą. Naprawdę to jest rzecz niepowtarzalna, o znaczeniu wyjątkowym dla miasta, regionu, to jest część historii światowej - mówił do dziennikarzy dr Dawid Kobiałka, archeolog, który badania w Dolinie Śmierci prowadzi już od 5 lat.