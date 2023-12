Edyta Herbuś prywatnie - zdjęcia. Tak żyje aktorka i tancerka. Uwielbia dzieci partnera i swoich dziadków

Tancerkę łączy szczególną więź z babcią Otylią, pieszczotliwie nazywaną Tolą i dziadkiem Tadeuszem. Celebrytka chętnie dzieli się kadrami ze wspólnie spędzonych chwil, czym wzrusza swoich wiernych fanów. 87-letnia babcia i 90-letni dziadek są małżeństwem od 70 lat i udowadniają, że w życiu liczą się takie wartości, jak rodzina i bliskość na dobre i na złe.

- Kocham te nasze małe-wielkie chwile szczęścia, kiedy mogę wyjechać do swoich dziadków na wieś i nasycić się wspólnie spędzonym czasem. Pamiętam tę dziecięcą radość, kiedy jeździłam do nich na wakacje i jak dobrze i spokojnie się tam czułam. Błysk w oku i promienny uśmiech Tolci jest dla mnie największą radością - przyznała Edyta, która od pewnego czasu jest również główną stylistką babci. - Wyjątkowość relacji z moimi dziadkami polega na tym, że ich miłość dała mi piękny fundament pod dorosłe życie. Przekazali mi wartości, którymi kieruję się na co dzień - szacunek do drugiego człowieka, do pracy, miłości i cieszenie się codziennością.