Tak żyje Agnieszka Dziekan. Zobacz prywatne zdjęcia prezenterki telewizyjnej

Kim jest Agnieszka Dziekan?

26-letnia Agnieszka Dziekan pochodzi ze Starachowic. Po maturze wyjechała do Wrocławia. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku komunikacja wizerunkowa. Jedna z gwiazd „Pytania na śniadanie” trafiła do telewizji dzięki wygranemu castingowi, do którego zgłosiła ją siostra. Agnieszka Dziekan karierę w TVP 2 robi od kilku dobrych lat. Widzowie znają ją również z programu „Dzień Dobry Polsko”. Prezenterka była jedną z pięciu pogodynek nominowanych do Telekamery "Tele Tygodnia".