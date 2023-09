Grażyna Szapołowska skończyła 70 lat. Taka jest prywatnie niekwestionowana gwiazda kina i ikona teatru - zdjęcia

- Reżyserska wyobraźnia czy scenariusz w pewnym momencie się kończą. Pisząc książkę, otwieram przed sobą pewną przestrzeń. To tak, jakby się malowało obraz albo pisało muzykę. Film to namacalność, a w książce jest magia, która musi poprzez obrazowość przejść do mózgu czytelnika. To jest niesamowite. Jeśli dziesięciu osobom da się do przeczytania jedną książkę, każdy może zobaczyć ją inaczej. W filmie jest podobnie, ale wyobraźnia ograniczona jest do obrazu. W książce, do fantazji, którą mamy w sobie. Właśnie dlatego tak ważne jest czytanie ich i uruchamianie swojej wyobraźni - uważa Grażyna Szapołowska.