Krzesimir Dębski obchodzi 70 urodziny - zdjęcia. Tak wyglądała kariera wybitnego dyrygenta i kompozytora

Krzesimir Dębski, polski kompozytor muzyki współczesnej, filmowej, teatralnej, baletowej, rozrywkowej, symfonicznej i operowej, a także skrzypek jazzowy, pianista, aranżer, producent muzyczny i dyrygent 26 października skończył 70 lat! Krzesimir Dębski to jeden z najwybitniejszych artystów polskiej sceny muzycznej. Skomponował muzykę do 46 filmów pełnometrażowych i 26 seriali, m.in.: "Czas nas uczy pogody", "Diamentowy kolczyk", "Dumka na dwa serca", "Matki, żony i kochanki", "Na dobre i na złe", "Przyjaciel wie...", "Rzeka marzeń", "Stan pogody", "Szuflandia", "Zakazany owoc", "Życie jest nowelą".

Z muzyką od dziecka

W latach 80. wielokrotnie zdobywał tytuł "Najlepszego Skrzypka, Kompozytora, Aranżera Roku" w ankietach magazynu "Jazz Forum". W roku 1985 znalazł się na liście dziesięciu najlepszych skrzypków jazzowych amerykańskiego pisma "Down Beat". W 2000 roku otrzymał Fryderyka dla kompozytora roku oraz nagrodę Międzynarodowej Akademii Filmowej - Philip Award za muzykę do filmu "Ogniem i mieczem". Rok później został wyróżniony za muzykę do "W pustyni i w puszczy" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Pyros w Grecji.

Jego piosenki nagrywali m.in. Krzysztof Antkowiak, Artur Gadowski, Edyta Górniak, Anna Jurksztowicz, Kayah, Beata Kozidrak, Grażyna Łobaszewska, Ryszard Rynkowski, Stanisław Sojka, Zdzisława Sośnicka, Mieczysław Szcześniak, Natasza Urbańska czy Borys Szyc.