Mikołajkowy trening wrak race w Płociczu. Z myślą o chorym Julku Tłoku

Julek Tłok jest opóźniony psychoruchowo, doskwiera mu obustronny niedosłuch, skolioza i wada wzroku. Chłopiec ma już 10 lat, a nadal nie wiadomo skąd tak naprawdę wzięły się jego choroby. Cierpi już od urodzenia.

- Jeszcze zanim synek przyszedł na świat, zaczęły się komplikacje. W ostatnich tygodniach ciąży zanikało jego tętno. Po porodzie okazało się, że Julian był trzy razy owinięty pępowiną. Zabrano go na oddział patologii noworodka. Podczas przewożenia go do szpitala prawie doszło do tragedii. W karetce jego serce dwa razy stanęło – wspomina pani Magda, mama chłopca.