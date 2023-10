Nowa prezes Szpitala Powiatowego w Więcborku: - Zadanie przede mną trudne i łatwe

Od 1 października Szpital Powiatowy w Więcborku ma nową szefową. Dotychczasowa prezes Maria Kiełbasińska zdecydowała przejść na emeryturę. Spółką Novum-Med zarządzającej szpitalem kierowała od 2016 roku. Samorządowcy, członkowie zarządu powiatu i przedstawiciele rady nadzorczej szpitala podczas konwentu powiatu sępoleńskiego oficjalnie pożegnali ustępującą prezes szpitala i podziękowali jej za wieloletnią pracę w służbie zdrowia.

- Pamiętam czas, kiedy poprzedni prezes Stanisław Plewako przechodził na emeryturę. Te rozmowy nie były łatwe, jednak przekonaliśmy panią Marię, by objęła to stanowisko. Kierowanie szpitalem to nie łatwy chleb, a harówka. Pani Maria była wtedy pracownikiem szpitala, znała go od podszewki. Miała wiedzę i doświadczenie. Lubiła to, co robiła. Jako prezes była jego aniołem stróżem – wspominał starosta Jarosław Tadych.