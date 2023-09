Nowe stawki - czternasta emerytura 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci we wrześniu

ZUS w komunikacie przesłanym PAP poinformował, że we wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli czternastą emeryturę.

Wynosi ona 2650 zł brutto. Do pierwszych seniorów trafiła już w piątek 1 września 2023 roku oraz we wtorek 5 i środę 6 września. Kolejne terminy wypłat to: 11, 15, 20 i 25 września.

Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.