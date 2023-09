Te pytania na pewno padną na rozmowie kwalifikacyjnej. Oto 15 najczęściej zadawanych pytań na rozmowie o pracę

Świetnie napisane CV nie wystarcza, by dostać wymarzona pracę. Najważniejszym etapem rekrutacyjnym jest spotkanie z rekruterem, czyli rozmowa kwalifikacyjna. Idealny życiorys, który przyciągnął uwagę pracodawcy, może zostać w jednej chwili przekreślone. Jedna wpadka i nici z naszej wymarzonej pracy. Powodem może być nasze zachowanie lub to, co usłyszał od nas rekruter na zadane pytanie.

Tak wygląda rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie z kandydatem do pracy, zainicjowane przez rekrutera, który wytypował daną osobę spośród wielu innych zgłoszeń na podstawie przesłanego CV. Taka formalna rozmowa ma jeden cel — sprawdzić, czy oczekiwania obu stron pokrywają się ze sobą. Pracodawca chce cię poznać i zweryfikować informacje zawarte w CV, a ty masz szansę ocenić ofertę firmy. Z reguły rozmowa o pracę trwa od 30 do 60 minut. Wszystko zależy od tego, do jakiej firmy aplikujesz i z jaką branżą związana jest Twoja kariera. Mimo że godzina rozmowy brzmi wyczerpująco, to właśnie tyle potrzeba, by zadać wszystkie pytania. A bywa, że jest ich sporo. Jak pokazują badania, najczęściej rekruterzy zadają od 5 do 10 pytań.