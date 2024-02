Targi Pracy i Edukacji w Sępólnie. Swój udział zapowiedziało około 50 wystawców

Swoje stoiska na Powiatowych Targach Pracy i Edukacji zaprezentuje kilkadziesiąt firm, urzędów, szkół oraz uczelni wyższych z całego regionu. Jest to wydarzenie otwarte, adresowane do uczniów zastanawiających się jeszcze nad wyborem szkoły lub uczelni oraz do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub planujących ją zmienić.