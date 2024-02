Liceum Ogólnokształcące w Więcborku chce uruchomić klasę wojskową

1 stycznia 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. - Prawo oświatowe, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego prowadzące publiczne szkoły ponadpodstawowe mogą podjąć starania o uruchomienie w nich oddziału przygotowania wojskowego. Utworzenie go w 4-letnim liceum wymaga zezwolenia ministra obrony narodowej. Zgodnie z Prawem oświatowym wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę. Termin to 31 marca poprzedzający rok szkolny, w którym oddział ma rozpocząć działalność. W przypadku otwarcia takiej klasy w więcborskim ogólniaku, wniosek taki składa powiat sępoleński. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Sępólnie radni przyjęli stosowną uchwałę. Jeśli MON wyda zgodę, szkoła uruchomi taki profil od 1 września 2024 roku.

- W praktyce jest to związane ze zwiększeniem atrakcyjności funkcjonowania tej placówki. Tam już taka formacja istnieje. Chodzi też o to, by mieć „furtkę” do wnioskowania do MON o dodatkowe środki na funkcjonowanie takiego oddziału, by zajęcia były bardziej atrakcyjne. W przyszłym roku szkolnym każde zwiększenie atrakcyjności placówki jest dla nas na wagę złota - mówi Lidia Sokulska-Tłok, dyrektorka wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym w Sępólnie.