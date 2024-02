Rekrutacja 2024 do przedszkoli w Sępólnie Krajeńskim. „Trójka” otworzy dwa nowe oddziały [zdjęcia]

Adaptacja pod okiem rodzica

W odróżnieniu od innych przedszkoli, w sępoleńskiej „trójce” rodzic może przez jakiś czas przebywać razem z dzieckiem. Wszystko to w ramach programu adaptacyjnego realizowanego w tej placówce. Polega on na tym, że rodzice, zanim poślą swoje dziecko do tego przedszkola, mogą do niego przyjść wraz z maluchem i pobyć na miejscu przez jakiś czas. Chodzi o to, aby dziecko poczuło się bezpiecznie, nawiązało relacje z nauczycielami i w towarzystwie rodzica poznało nowe miejsce. Rodzic także ma pewność, że będzie to placówka najlepsza dla jego dziecka. Takie rozwiązanie zastosowano już w trakcie pierwszego naboru dzieci.