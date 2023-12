Budowa boiska wielofunkcyjnego w Więcborku. Powiat podpisał umowę na projekt

Kompleks boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą powstanie na terenie przylegającym do LO i CKZiU. Oba budynki zlokalizowane są bowiem w jednym miejscu na ul. Pocztowej i nie posiadają takiego obiektu sportowego. Samorząd powiatowy podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Inżtech” Andrzej Kobus na wykonanie dokumentacji projektu.

- To bardzo duża inwestycja, która mnie cieszy. Wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne w LO w Sępólnie, przyszedł czas na Więcbork – podkreśla wicestarosta sępoleński Andrzej Marach.

Takie będzie boisko wielofunkcyjne w Więcborku

Powstaną dwa boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz do gry w tenisa ziemnego wyposażone w kosze, słupki, bramki i piłkochwyty wraz z krótką bieżną i skocznią do skoku w dal. Nawierzchnia pokryta będzie poliuretanem o różnych strukturach. Całość będzie ogrodzona i oświetlona.

To jednak nie wszystko. Przy okazji nowej inwestycji, powiat zamierza rozwiązać problemy komunikacyjne związane z miejscami parkingowymi przy obu placówkach.