Stypendyści szkół powiatu sępoleńskiego 2024 - lista, zdjęcia. Wojewoda pogratulował sukcesów młodzieży: - Można nabawić się kompleksów

Osiągnięcia i talenty stypendystów przedstawiła Lidia Sokulska-Tłok, dyrektorka Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Nowy wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, który obecny był na sesji, słysząc o ich sukcesach i składając gratulacje, stwierdził żartobliwie, że „można nabawić się kompleksów”.

- Wkładacie ogromny wysiłek w to, by być docenionym. Stypendium to symbol, ukoronowanie pracy, którą na co dzień wykonujecie. Życzę wam, abyście potrafili z wiedzy, którą zdobywacie, praktycznie korzystać. To dziś jest ważne we współczesnym świecie. Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej bardzo ważne jest jej umiejętne wykorzystanie – podkreślił wojewoda Michał Sztybel.