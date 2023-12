Wirtualna strzelnica w Płociczu oficjalnie otwarta. Zobacz zdjęcia

Strzelnica dla wszystkich mieszkańców

Projekt przewiduje, że strzelnica musi działać co najmniej przez 10 lat i ma ona służyć mieszkańcom całego powiatu sępoleńskiego, bo to strzelnica powiatowa. Koszty związane z adaptacją pomieszczenia dawnej sali komputerowej na wirtualną strzelnicę to 189 tys. zł, z czego 151,2 tys. zł dołożyło Ministerstwo Obrony Narodowej.